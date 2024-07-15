На Львівщині в будівлю ТЦК кинули гранату

В ніч на понеділок 15 липня невідомі кинули гранату в приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки місті Буськ на Львівщині.

Джерело: поліція Львівської області

Деталі: Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ, Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.

Реклама:

Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено фасад та вікна будівлі.

На місці події працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Дослівно: "Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події".