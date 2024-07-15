На Львовщине в здание ТЦК бросили гранату

В ночь на понедельник 15 июля неизвестные бросили гранату в помещение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки городе Буск на Львовщине.

Источник: полиция Львовской области

Детали: Сообщение о взрыве, который произошел возле здания ТЦК, расположенного в городе Буск, Золочевского района, поступило в полицию 15 июля в 1.45. По словам заявителя, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания и скрылся.

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В результате происшествия никто не пострадал, взрывом поврежден фасад и окна здания.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Дословно: "Правоохранители принимают меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации события".