44% українців вважають, що час переговорів настав, але більшість не згодні на умови Путіна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час так званої «мирної місії» до Москви у липні. Фото з Facebook

44% жителів тилової України вважають, що час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії настав, водночас 35% переконані, що це не так. Разом з тим абсолютна більшість опитаних не згодні з умовами керівника Росії Володимира Путіна.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA

Деталі: Видання акцентує, що майже половина (49%) жителів центру України спокійно сприйме інформацію про початок офіційних переговорів із Росією. Найнижчий показник серед тих, хто готовий до переговорів, дав захід України − 35%.

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Інфографіка ZN.UA

"А тепер важливо зазначити, що все-таки не захід найбільше не хоче переговорів, а схід, який щодня атакують російськими КАБами. Тільки 33% жителів сходу України готові до переговорів, і майже стільки ж (34%) проти них. І практично стільки ж (32%) тих, хто не визначився", − пише ZN.UA.

Показовою видання називає цифра півдня України. 60% жителів півдня вважають, що час для офіційних переговорів із Росією настав, що майже на 16% перевищує середній показник по Україні.

Водночас більшість українців вважають, що не треба погоджуватися на виконання умов, висунутих Володимиром Путіним напередодні Саміту миру.

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Зокрема, 83% опитаних не погоджуються на виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах.

84% опитаних проти того, щоб віддати ці області агресорові.

77% жителів України не можуть погодитися з тим, що всі західні санкції проти Росії мають бути скасовані.

А от стосовно того, що нейтральний позаблоковий без’ядерний статус України має бути зафіксований у Конституції України, думки розійшлися: 58% проти, 22% за.

Видання акцентує, що лише 9% жителів західної України допускають внесення таких змін до Конституції. Центр дав 25% згодних, схід − 23%. Найбільша згодні на подібних змін на півдні − 39% жителів цього регіону готові підтримати нейтралітет України. А якщо подивитися на цю цифру в розрізі віку, то до нейтралітету більше схиляються жителі півдня у війці 60+.

Інфографіка ZN.UA

Видання зазначає, що під час дослідження опитали думку 2027 респондентів у віці від 18 років і що теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Водночас акцентують, що опитували людей, які репрезентують тилову частину України.

"Основна частина пасіонаріїв-добровольців або тих, хто вимушено до них приєднався, − на фронті. Вивчити думку армії, яка несе на собі весь тягар війни й має право якщо не вирішального, то найбільш значущого голосу щодо переговорів із Росією, нині неможливо. Тому вважати результати дослідження думкою всієї країни не можна. Це думка тилу", − пише ZN.UA.