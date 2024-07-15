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Сирський наказав з′ясувати обставини нещодавніх втрат у 59-й ОМПБр

Станіслав ПогоріловПонеділок, 15 липня 2024, 10:28
Сирський наказав з′ясувати обставини нещодавніх втрат у 59-й ОМПБр
Олександр Сирський, фото: Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський наказав відправити в зону відповідальності 59-ї ОМПБр комплексну робочу групу, щоб з′ясувати обставини нещодавніх втрат серед військових.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "З метою перевірки ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, головнокомандувачем ЗС України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання  комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України".

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Деталі: Перед цим колишня полонена, військова парамедикиня з "Азовсталі" Катерина Поліщук (позивний "Пташка") у своєму Instagram звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням провести службову перевірку командира бригади Богдана Шевчука.

Пряма мова "Пташки": "Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу Вас, пане Верховний Головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх "незгодних" командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом".

Більше деталей: Також парамедикиня заявила, що змушена припинити співпрацю з бригадою через "нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука".

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Вона попросила президента вжити заходів та "усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі".

Теми: Збройні силивтрати у війніСирський
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