Сырский приказал выяснить обстоятельства недавних потерь в 59-й ОМПБр

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский приказал отправить в зону ответственности 59-й ОМПБр комплексную рабочую группу, чтобы выяснить обстоятельства недавних потерь среди военных.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "С целью проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины".

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Детали: Перед этим бывшая пленная, военный парамедик из "Азовстали" Екатерина Полищук (позывной "Птичка") в своем Instagram обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести служебную проверку командира бригады Богдана Шевчука.

Прямая речь "Пташки": "Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, подавление боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и его, как командира в войне с врагом".

Больше деталей: Также парамедик заявила, что вынуждена прекратить сотрудничество с бригадой из-за "бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука".

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Она попросила президента принять меры и "отстранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе".