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ЗСУ показали, як колишні ув'язнені зачистили ворожу посадку на Донеччині

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 липня 2024, 10:45
ЗСУ показали, як колишні ув'язнені зачистили ворожу посадку на Донеччині
нашивки 47 ОМБр. фото пресслужби бригади

47 окрема механізована бригада "Ма́ґура" показала, як воїни спеціального батальйону "Шквал" доводять свою ефективність та вмотивованість на полі бою на Покровському напрямку.

Джерело: пресслужба 47 ОМБр, "Армія Inform"

Дослівно: "На відео – зачистка ворожої посадки за допомогою екіпажів БМП Bradleу. Бійці "Шквалу" десантувалися та відпрацювали по російській піхоті, зайнявши позиції.

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Довідково: Батальйон "Шквал" складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі та сформований з добровольців, які самі прийняли рішення захищати країну. Колишні увʼязненні не перетинаються з механізованими батальйонами.

Теми: війнаЗбройні силимобілізація
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