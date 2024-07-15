ЗСУ показали, як колишні ув'язнені зачистили ворожу посадку на Донеччині
Понеділок, 15 липня 2024, 10:45
47 окрема механізована бригада "Ма́ґура" показала, як воїни спеціального батальйону "Шквал" доводять свою ефективність та вмотивованість на полі бою на Покровському напрямку.
Джерело: пресслужба 47 ОМБр, "Армія Inform"
Дослівно: "На відео – зачистка ворожої посадки за допомогою екіпажів БМП Bradleу. Бійці "Шквалу" десантувалися та відпрацювали по російській піхоті, зайнявши позиції.
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Гідний результат справжніх левів!".
Довідково: Батальйон "Шквал" складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі та сформований з добровольців, які самі прийняли рішення захищати країну. Колишні увʼязненні не перетинаються з механізованими батальйонами.