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ВСУ показали, как бывшие заключенные зачистили вражескую посадку в Донецкой области

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 июля 2024, 10:45
ВСУ показали, как бывшие заключенные зачистили вражескую посадку в Донецкой области
нашивки 47 ОМБр. фото пресс-службы бригады

47 отдельная механизированная бригада "Маґура" показала, как воины специального батальона "Шквал" доказывают свою эффективность и мотивированность на поле боя на Покровском направлении.

Источник: пресс-служба 47 ОМБр, "Армія Inform"

Дословно: "На видео - зачистка вражеской посадки с помощью экипажей БМП Bradleу. Бойцы "Шквала" десантировались и отработали по российской пехоте, заняв позиции.

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Справка: Батальон "Шквал" состоит из граждан, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и сформирован из добровольцев, которые сами приняли решение защищать страну. Бывшие заключенные не пересекаются с механизированными батальонами.

Темы: войнаВооруженные силымобилизация
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