ВСУ показали, как бывшие заключенные зачистили вражескую посадку в Донецкой области

47 отдельная механизированная бригада "Маґура" показала, как воины специального батальона "Шквал" доказывают свою эффективность и мотивированность на поле боя на Покровском направлении.

Источник: пресс-служба 47 ОМБр, "Армія Inform"

Дословно: "На видео - зачистка вражеской посадки с помощью экипажей БМП Bradleу. Бойцы "Шквала" десантировались и отработали по российской пехоте, заняв позиции.

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Достойный результат настоящих львов!".

Справка: Батальон "Шквал" состоит из граждан, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и сформирован из добровольцев, которые сами приняли решение защищать страну. Бывшие заключенные не пересекаются с механизированными батальонами.