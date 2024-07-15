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Більшість українців вірять, що Росію можна перемогти на полі бою

Ірина БалачукПонеділок, 15 липня 2024, 10:54
Більшість українців вірять, що Росію можна перемогти на полі бою
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

66% жителів тилової України вважають можливою військову перемогу у війні проти Росії.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA

Дослівно видання: "Отже, 66% жителів нашої країни вірять у те, що Росію можна перемогти на полі бою. Це, безперечно, викликає повагу. Водночас 16% українців такої віри вже не мають, а 18% − коливаються".

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ІНФОГРАФІКА ZN.UA

Деталі: Найбільше у військову перемогу вірить захід (69%), який найменше готовий до переговорів із Росією. А стабільно найбільше сумнівається у військовій силі України південь − 25% жителів цього регіону не вірять у перемогу військовим шляхом (середній показник по країні 16%).

Видання акцентує, що важливим є те, що люди розуміють під перемогою. Цього питання соціологи не ставили. Але ZN.UA вказує, що українці в певному сенсі дали на нього відповідь вище, коли 51% опитаних наполягав на необхідності повернутися в кордони 1991 року, 26% готові були погодитися на кордони 2022-го, й лише 9% − по лінії фронту на момент підписання угоди. 

Видання зазначає, що під час дослідження опитали думку 2027 респондентів у віці від 18 років і що теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Водночас акцентують, що соціологи опитували людей, які репрезентують тилову частину України.

"Основна частина пасіонаріїв-добровольців або тих, хто вимушено до них приєднався, − на фронті. Вивчити думку армії, яка несе на собі весь тягар війни й має право якщо не вирішального, то найбільш значущого голосу щодо переговорів із Росією, нині неможливо. Тому вважати результати дослідження думкою всієї країни не можна. Це думка тилу", − пише ZN.UA.

Теми: війнаЗбройні сили
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