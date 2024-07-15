Большинство украинцев верят, что Россию можно победить на поле боя

66% жителей тыловой Украины считают возможной военную победу в войне против России.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA

Дословно издание: "Итак, 66% жителей нашей страны верят в то, что Россию можно победить на поле боя. Это, безусловно, вызывает уважение. В то же время 16% украинцев такой веры уже не имеют, а 18% − колеблются".

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Детали: Больше всего в военную победу верит запад (69%), который меньше всего готов к переговорам с Россией. А стабильно больше всего сомневается в военной силе Украины юг − 25% жителей этого региона не верят в победу военным путем (средний показатель по стране 16%).

Издание акцентирует, что важно то, что люди понимают под победой. Этот вопрос социологи не задавали. Но ZN.UA указывает, что украинцы в определенном смысле дали на него ответ выше, когда 51% опрошенных настаивал на необходимости вернуться в границы 1991 года, 26% готовы были согласиться на границы 2022-го, и только 9% − по линии фронта на момент подписания соглашения.

Издание отмечает, что в ходе исследования опросили мнение 2027 респондентов в возрасте от 18 лет и что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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В то же время акцентируют, что социологи опрашивали людей, которые представляют тыловую часть Украины.

"Основная часть пассионариев-добровольцев или тех, кто вынужденно к ним присоединился, − на фронте. Изучить мнение армии, которая несет на себе все бремя войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса относительно переговоров с Россией, сейчас невозможно. Поэтому считать результаты исследования мнением всей страны нельзя. Это мнение тыла", − пишет ZN.UA.