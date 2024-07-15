Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Большинство украинцев верят, что Россию можно победить на поле боя

Ирина БалачукПонедельник, 15 июля 2024, 10:54
Большинство украинцев верят, что Россию можно победить на поле боя
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

66% жителей тыловой Украины считают возможной военную победу в войне против России.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA

Дословно издание: "Итак, 66% жителей нашей страны верят в то, что Россию можно победить на поле боя. Это, безусловно, вызывает уважение. В то же время 16% украинцев такой веры уже не имеют, а 18% − колеблются".

Реклама:
 
ИНФОГРАФИКА ZN.UA

Детали: Больше всего в военную победу верит запад (69%), который меньше всего готов к переговорам с Россией. А стабильно больше всего сомневается в военной силе Украины юг − 25% жителей этого региона не верят в победу военным путем (средний показатель по стране 16%).

Издание акцентирует, что важно то, что люди понимают под победой. Этот вопрос социологи не задавали. Но ZN.UA указывает, что украинцы в определенном смысле дали на него ответ выше, когда 51% опрошенных настаивал на необходимости вернуться в границы 1991 года, 26% готовы были согласиться на границы 2022-го, и только 9% − по линии фронта на момент подписания соглашения. 

Издание отмечает, что в ходе исследования опросили мнение 2027 респондентов в возрасте от 18 лет и что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время акцентируют, что социологи опрашивали людей, которые представляют тыловую часть Украины.

"Основная часть пассионариев-добровольцев или тех, кто вынужденно к ним присоединился, − на фронте. Изучить мнение армии, которая несет на себе все бремя войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса относительно переговоров с Россией, сейчас невозможно. Поэтому считать результаты исследования мнением всей страны нельзя. Это мнение тыла", − пишет ZN.UA.

Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото В сети появилось видео якобы убийства Фарион, ответственность взяла на себя группировка NS/WP

Силы ПВО ночью уничтожили 25 «Шахедов», 3 дрона залетели в Румынию

КГВА: все беспилотники, которые этой ночью атаковали Киев, уничтожены

Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки

Байден озвучил свои приоритеты на следующие шесть месяцев: среди них - остановить Путина

видео79 бригада отразила один из самых больших штурмов на Кураховском направлении

Все новости...
война
Орбан после поездок в Украину и РФ разослал лидерам ЕС свой "мирный план"
Почти половина украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно - опрос
В России заочно арестовали секретаря СНБОУ и экс‑главу СБУ
Последние новости
11:07
ФутболРуслан Ротань про игру с Ираком: У нас было время на исправление ошибок
10:55
Армия РФ сбросила с дрона взрывчатку на жителя Киндейки на Херсонщине
10:52
В России упала рентабельность продажи бензина: рекордно высокие цены еще вырастут
10:43
Украина вернула еще четырех детей с ВОТ Херсонщины
10:28
Австрия удивилась приглашению в Совбез ООН экс-главы МИД, танцевавшей с Путиным
10:26
За полгода спрос на новые легковушки вырос на 20%: что выбирали украинцы
10:25
Цены на билеты на церемонию открытия Олимпиады-2024 достигают 2700 евро
10:15
Украине до конца лета передадут партию танков Leopard от Дании и Нидерландов
10:07
фотоПравоохранители обезвредили агентов РФ, которые готовили поджоги торговых центров в Украине и ЕС
10:05
Почему некоторые люди теряют больше веса от тренировок, чем другие? Ученые нашли ответ
Все новости...
Реклама:
Реклама: