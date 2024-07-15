Прем'єрка Естонії та її уряд подали у відставку

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка має обійняти посаду високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, та її уряд у понеділок, 15 липня, подала президенту Алару Карісу заяву про відставку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Повідомляється, що у понеділок уряд на чолі з Каллас зібрався на позачергове засідання, на якому прем'єрка і весь уряд подали у відставку.

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До вступу на посаду нового уряду Каллас продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра.

Вона висловила сподівання, що новий уряд буде сформований досить швидко.

Кая Каллас обіймала посаду прем'єр-міністра Естонії із січня 2021 року.

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Нагадаємо:

29 червня міністра клімату Крістена Міхала обрали кандидатом у прем’єр-міністри Естонії з огляду на те, що Кая Каллас стане верховним представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки та замінить на цій посаді Жозепа Борреля.

Передбачається, що новий уряд на чолі з Міхалом розпочне роботу наприкінці липня або на початку серпня.

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