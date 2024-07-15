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Премьер-министр Эстонии и ее правительство подали в отставку

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 15 июля 2024, 10:58
Премьер-министр Эстонии и ее правительство подали в отставку
Кая Каллас, фото: Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая должна занять должность высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, и ее правительство в понедельник, 15 июля, подала президенту Алару Карису заявление об отставке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Сообщается, что в понедельник правительство во главе с Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором премьер и все правительство подали в отставку.

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До вступления в должность нового правительства Каллас продолжит исполнять обязанности премьер-министра.

Она выразила надежду, что новое правительство будет сформировано достаточно быстро.

Кая Каллас занимала должность премьер-министра Эстонии с января 2021 года.

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Темы: ЭстонияЕСотставка
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