У Росії заочно заарештували секретаря РНБОУ та ексглаву СБУ

Басманний районний суд Москви заочно заарештував секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка та екс-главу Служби безпеки України Валентина Наливайченка.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Країна-агресор звинувачує Литвиненка і Наливайченка в застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни (частина 1 статті 356 КК). Заочний запобіжний захід їм обрали 9 липня.

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Про те, що Наливайченка і Литвиненка оголосили в розшук, стало відомо на початку травня. МВС РФ тоді не повідомляло, за якими саме статтями звинувачують українських діячів.