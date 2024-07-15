В России заочно арестовали секретаря СНБОУ и экс‑главу СБУ

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко и экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

Источник: "Медиазона"

Детали: Страна-агрессор обвиняет Литвиненко и Наливайченко в применении запрещенных средств и методов ведения войны (часть 1 статьи 356 УК). Заочную меру пресечения им избрали 9 июля.

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О том, что Наливайченко и Литвиненко объявили в розыск, стало известно в начале мая. МВД РФ тогда не сообщало, по каким именно статьям обвиняют украинских деятелей.