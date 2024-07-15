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НАТО розширить присутність в Україні: буде готувати її до вступу

Ірина Балачук, Олег ПавлюкПонеділок, 15 липня 2024, 11:30
НАТО розширить присутність в Україні: буде готувати її до вступу
Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Фото ОП

НАТО збільшить свою присутність в Україні, зокрема через призначення спеціального представника в Києві − таке рішення ухвалив Саміт Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на деталі цього рішення

Деталі: Повідомляється, що представництво НАТО в Україні змінить керівника, який матиме новий статус – буде спеціальним представником генерального секретаря.

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Перемовини про те, хто обійме цю посаду, ще ведуться. За даними кількох джерел "ЄвроПравди", європейські члени НАТО наполягають, що це не має бути американець, аби збалансувати вплив США.

Також принципово зміниться присутність Альянсу у Києві – і чисельність, і рівень.

Зокрема, передбачається, що з’явиться велика кількість "прикомандированих офіцерів" від держав-союзників, відповідальних за ключові напрямки.

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"Словом, за роботу з Україною беруться серйозно. І це стало, напевно, ключовою зміною, яку приніс Вашингтонський саміт", – ідеться у статті.

Перед новою структурою НАТО в Києві поставили завдання добитися готовності України до вступу, зокрема в проведенні реформ сектора безпеки і оборони.

"Це, напевно, головна позитивна новина. Бо якщо бюрократична машина починає працювати над тим, щоб Україна стала членом НАТО, то цей намір вже є не лише на рівні політиків, і його справді планують втілити. Звісно, якщо Україна сама буде лишатися на цьому шляху", – підсумовується у статті.

Передісторія:

  • На саміті НАТО також погодили створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).
  • В Офісі президента України загалом задоволені результатами Вашингтонського саміту НАТО.

Більше читайте у статті "Європейської правди" Готовність до Трампа та України. Як саміт НАТО готував запобіжники для нової влади США

Теми: НАТОУкраїна
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