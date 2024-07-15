Майже половина українців вважають, що бути ухилянтом не соромно - опитування

46% опитаних українців вважає, що не соромно зараз бути ухилянтом.

Джерело: опитування Центру Разумкова, проведене з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA

Деталі: Видання запитало, чи соромно нині, під час війни, бути ухилянтом? 46% українців уважають, що бути ухилянтом не соромно. І лише 29% дотримуються протилежної думки, 25% — виявилося важко відповісти.

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Дослівно: "А знаєте, хто найбільше засуджує ухилянтів? 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно. А от 50% наймолодших опитаних (18–29 років) не соромно. Як, імовірно, і їхнім батькам (50–59 років) — 52% людей цього віку можуть зрозуміти ухилянтів".

Деталі: Під час дослідження опитали думку 2027 респондентів у віці від 18 років і що теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

У виданні зазначили, що опитували людей, які репрезентують тилову частину України. "Вивчити думку армії, яка несе на собі весь тягар війни й має право якщо не вирішального, то найбільш значущого голосу щодо переговорів із Росією, нині неможливо", - сказано у тексті.