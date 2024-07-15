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Почти половина украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно - опрос

Александр ШумилинПонедельник, 15 июля 2024, 12:06
Почти половина украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно - опрос
Фото иллюстративное

46% опрошенных украинцев считает, что не стыдно сейчас быть уклонистом.

Источник: опрос Центра Разумкова, проведенный с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA

Детали: Издание спросило, стыдно ли сейчас, во время войны, быть уклонистом? 46% украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно. И только 29% придерживаются противоположного мнения, 25% - оказалось трудно ответить.

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скриншот

Дословно: "А знаете, кто больше всего осуждает уклонистов? 37% пожилых людей (60+) считают, что во время войны быть уклонистом стыдно. А вот 50% самых молодых опрошенных (18-29 лет) не стыдно. Как, вероятно, и их родителям (50-59 лет) - 52% людей этого возраста могут понять уклонистов".

Детали: В ходе исследования опросили мнение 2027 респондентов в возрасте от 18 лет и что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В издании отметили, что опрашивали людей, которые представляют тыловую часть Украины. "Изучить мнение армии, которая несет на себе все бремя войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса относительно переговоров с Россией, сейчас невозможно", - сказано в тексте.

Темы: опросвойна
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