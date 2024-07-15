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Зеленський розповів про очікування від влади республіканців у США

Сергій Сидоренко, Олег ПавлюкПонеділок, 15 липня 2024, 14:18
Зеленський розповів про очікування від влади республіканців у США
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема Республіканською партією в разі її приходу до влади.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з українськими журналістами в Києві 15 липня,  кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Голова держави зазначив, що Київ розвиватиме відносини зі США незалежно від результатів прийдешніх виборів президента та частини Конгресу.

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"Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенційного президента, одного з кандидатів на посаду президента Трампа: загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, то ми будемо працювати. Я цього не боюсь", – підкреслив він.

Зеленський зауважив, що серед республіканців є різні позиції, зокрема й "більш праві, радикальні".

"Але хочу вам сказати: більшість у Республіканській партії підтримує Україну і народ України", – підсумував він.

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Окремо президент прокоментував загрозу втрати допомоги США в разі обрання президентом Трампа, заявивши, що підтримку в 40 мільярдів євро на 2025 рік, погоджену на саміті НАТО, переглядати не будуть.

Нагадаємо, раніше експрезидент США Дональд Трамп похвалився, що здатний закінчити війну в Україні до своєї інавгурації в січні.

За даними видання Politico, у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем" задля припинення російсько-української війни, яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.

Теми: ЗеленськийСШАвибориТрамп
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