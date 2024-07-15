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Зеленский рассказал об ожиданиях от властей республиканцев в США

Сергей Сидоренко, Олег ПавлюкПонедельник, 15 июля 2024, 14:18
Зеленский рассказал об ожиданиях от властей республиканцев в США
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, в частности Республиканской партией в случае ее прихода к власти.

Источник: Зеленский во время встречи с украинскими журналистами в Киеве 15 июля,  корреспондент "Европейской правды"

Детали: Глава государства отметил, что Киев будет развивать отношения с США независимо от результатов грядущих выборов президента и части Конгресса.

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"Что касается окончания войны, какое видение у потенциального президента, одного из кандидатов на пост президента Трампа: общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что среди республиканцев есть разные позиции, в том числе и "более правые, радикальные".

"Но хочу вам сказать: большинство в Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины", – подытожил он.

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Отдельно президент прокомментировал угрозу потери помощи США в случае избрания президентом Трампа, заявив, что поддержку в 40 миллиардов евро на 2025 год, согласованную на саммите НАТО, пересматривать не будут.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп похвастался, что способен закончить войну в Украине до своей инаугурации в январе.

По данным издания Politico, в команде Трампа якобы серьезно рассматривают вариант "сделки с Кремлем" для прекращения российско-украинской войны, которая означала бы отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.

Темы: ЗеленскийСШАвиборыТрамп
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