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Зеленський очікує на підписання безпекових договорів із ще 9 країнами

Марія Ємець, Валентина РоманенкоПонеділок, 15 липня 2024, 15:04

Україна веде перемовини про підписання двосторонніх безпекових угод у продовження вільнюської декларації "Групи семи" із ще дев’ятьма країнами на додачу до 23, з якими домовленості вже укладено.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з українськими журналістами в Києві 15 липня, передає "Європейська правда"

Деталі: Глава держави зазначив, що до Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки" для України доєдналися загалом 32 країни.

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"Це 32 країни з якими ми підписали, або в процесі і підпишемо двосторонні договори щодо гарантій безпеки. 23 країни вже мають з Україною відповідні договори, там усе від грошей до зброї, від гуманітарки до відновлення", – розповів президент.

"Приблизна сума цих договорів – 38 млрд доларів, я вважаю, що це потужний результат", – додав Володимир Зеленський. 

Що передувало: У тиждень саміту НАТО були підписані безпекові угоди з Польщею, Люксембургом та Румунією. Також на полях саміту підписали додатковий договір Ukraine Compact - багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

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Після того Зеленський анонсував ще три угоди – з Чехією, Словенією та Ірландією. 

Теми: допомога УкраїніЗеленськийвійна
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