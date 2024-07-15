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Зеленский ожидает подписания договоров по безопасности с еще 9 странами

Мария Емец, Валентина РоманенкоПонедельник, 15 июля 2024, 15:04

Украина ведет переговоры о подписании двусторонних соглашений по безопасности в продолжение вильнюсской декларации "Группы семи" с еще девятью странами в дополнение к 23, с которыми договоренности уже заключены.

Источник: Зеленский во время встречи с украинскими журналистами в Киеве 15 июля, передает "Европейская правда"

Детали: Глава государства отметил, что к Вильнюсской декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины присоединились в целом 32 страны.

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"Это 32 страны с которыми мы подписали, или в процессе и подпишем двусторонние договоры о гарантиях безопасности. 23 страны уже имеют с Украиной соответствующие договоры, там все от денег до оружия, от гуманитарки до восстановления", - рассказал президент.

"Приблизительная сумма этих договоров - 38 млрд долларов, я считаю, что это мощный результат", - добавил Зеленский.

Что предшествовало: В неделю саммита НАТО были подписаны соглашения по безопасности с Польшей, Люксембургом и Румынией. Также на полях саммита подписали дополнительный договор Ukraine Compact - многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

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После того Зеленский анонсировал еще три соглашения - с Чехией, Словенией и Ирландией.

Темы: помощь УкраинеЗеленскийвойна
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