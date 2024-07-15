Не вніс відпочинок на Мальдівах і купівлю фірми: нардепа підозрюють у недостовірному декларуванні

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації за 2021 рік народного депутата України Олександра Фельдмана виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на суму в понад 5,8 млн грн.

Джерело: НАЗК

Деталі: Відомство не вказує ім'я нардепа, але на сайті НАЗК є інформація, що недостовірні відомості на суму понад 5,8 млн гривень виявили у декларації за 2021 рік народного депутата Олександра Фельдмана.

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Скріншот сайту НАЗК

НАЗК

За даними агентства, нардеп не зазначив про фінансове зобов'язання, що виникло в результаті договору купівлі-продажу корпоративних прав на 4,8 млн гривень та не вказав разовий видаток 500 000 гривень в якості оплати за проживання в апартаментах готелю на Мальдівах.

Крім цього, в НАЗК виявили розбіжності між розмірами фактично здійснених разових видатків на погашення наявних у нього зобов’язань на понад 400 тис. грн.

За результатами перевірки агентство з питань запобігання корупції склало обґрунтований висновок за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

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"За результатами розгляду обґрунтованого висновку Генеральним прокурором розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України", — додають в НАЗК.

Довідково: Олександр Фельдман – харківський бізнесмен, народний депутат України IV, V, VI, VII, VIII та IX скликань. Член партії "Батьківщина" (2005—2011). У 2011 році перейшов із фракції БЮТ до Партії регіонів. Після 2014 року керував партією "Наш край", був головою її Харківської обласної організації. У березні 2022 року Фельдман покинув фракцію ОПЗЖ. Є членом депутатської групи "Відновлення України".