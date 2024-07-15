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Не внес отдых на Мальдивах и покупку фирмы: нардепа подозревают в недостоверном декларировании

Анастасия ПроцПонедельник, 15 июля 2024, 16:32
Не внес отдых на Мальдивах и покупку фирмы: нардепа подозревают в недостоверном декларировании
ОЛЕКСАНДР ФЕЛЬДМАН. ФОТО: FACEBOOK/ОЛЕКСАНДР ФЕЛЬДМАН

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проверки декларации за 2021 год народного депутата Украины Александра Фельдмана выявило признаки декларирования недостоверных сведений на сумму в более 5,8 млн грн.

Источник: НАПК

Детали: Ведомство не указывает имя нардепа, но на сайте НАПК есть информация, что недостоверные сведения на сумму более 5,8 млн гривен обнаружили в декларации за 2021 год народного депутата Александра Фельдмана.

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НАПК
 
НАПК

По данным агентства, нардеп в декларации за 2021 год не указал о финансовом обязательстве, возникшем в результате договора купли-продажи корпоративных прав на 4,8 млн гривен и не указал разовый расход 500 000 гривен в качестве оплаты за проживание в апартаментах отеля на Мальдивах.

Кроме этого, в НАПК обнаружили расхождения между размерами фактически осуществленных разовых расходов на погашение имеющихся у него обязательств на более 400 тыс. грн.

По результатам проверки агентство по вопросам предотвращения коррупции составило обоснованное заключение по ч. 2 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию).

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"По результатам рассмотрения обоснованного заключения Генеральным прокурором начато уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины", — добавляют в НАПК.

Справочно: Александр Фельдман - харьковский бизнесмен, народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII и IX созывов. Член партии "Батькивщина" (2005-2011). В 2011 году перешел из фракции БЮТ в Партию регионов. После 2014 года руководил партией "Наш край", был председателем ее Харьковской областной организации. В марте 2022 года Фельдман покинул фракцию ОПЗЖ. Является членом депутатской группы "Восстановление Украины".

Темы: декларацииНАПК
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