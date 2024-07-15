Не внес отдых на Мальдивах и покупку фирмы: нардепа подозревают в недостоверном декларировании
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проверки декларации за 2021 год народного депутата Украины Александра Фельдмана выявило признаки декларирования недостоверных сведений на сумму в более 5,8 млн грн.
Источник: НАПК
Детали: Ведомство не указывает имя нардепа, но на сайте НАПК есть информация, что недостоверные сведения на сумму более 5,8 млн гривен обнаружили в декларации за 2021 год народного депутата Александра Фельдмана.
По данным агентства, нардеп в декларации за 2021 год не указал о финансовом обязательстве, возникшем в результате договора купли-продажи корпоративных прав на 4,8 млн гривен и не указал разовый расход 500 000 гривен в качестве оплаты за проживание в апартаментах отеля на Мальдивах.
Кроме этого, в НАПК обнаружили расхождения между размерами фактически осуществленных разовых расходов на погашение имеющихся у него обязательств на более 400 тыс. грн.
По результатам проверки агентство по вопросам предотвращения коррупции составило обоснованное заключение по ч. 2 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию).
"По результатам рассмотрения обоснованного заключения Генеральным прокурором начато уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины", — добавляют в НАПК.
Справочно: Александр Фельдман - харьковский бизнесмен, народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII и IX созывов. Член партии "Батькивщина" (2005-2011). В 2011 году перешел из фракции БЮТ в Партию регионов. После 2014 года руководил партией "Наш край", был председателем ее Харьковской областной организации. В марте 2022 года Фельдман покинул фракцию ОПЗЖ. Является членом депутатской группы "Восстановление Украины".