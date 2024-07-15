Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Генштаб: На фронті відбулось 69 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Анастасія ПроцПонеділок, 15 липня 2024, 17:15
Генштаб: На фронті відбулось 69 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

На фронті з початку доби 15 липня відбулось 69 бойових зіткнень, найбільше російські війська атакують на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16.00 

Дослівно: "Ситуація в районах ведення бойових дій та на лінії бойового зіткнення є напруженою, проте, Сили оборони України роблять все можливе і для недопущення здійснення планів ворога, і для знищення його особового складу і техніки. Загалом від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку російські окупанти десять разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районах Глибокого та Вовчанська. Наразі триває шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська. Ситуація під контролем наших військ. 

На Куп’янському напрямку противник два рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Стельмахівки, боєзіткнення досі тривають.  Українські воїни продовжують стійко тримати оборону. 

На Лиманському напрямку загарбницька армія, за підтримки авіації, здійснила три атаки на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів. Два боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще одне - триває. 

ВІДЕО ДНЯ

Ворог виявляє активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Роздолівка, Білогорівка та Верхньокам’янське оборонці української землі відбивають дві атаки, ще чотири спроби противника були невдалі. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили п’ять штурмів позицій нашого війська поблизу Часового Яру та Григорівки. Дві атаки досі тривають. Ворог здійснив удари штурмовою авіацією по Часовому Яру.   

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до дев’яти. Зосередження зусиль ворога відзначається в районах Північного та Нью Йорка. Українські воїни відбили чотири атаки противника, ще п’ять бойових зіткнень триває.

Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк, ворог скинув 12 КАБів та застосував некеровані авіаційні ракети. 

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти, за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, здійснили вже шістнадцять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Яснобродівки.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито десять атак окупаційної армії. 

На Времівському напрямку українські воїни відбили чотири ворожих атаки неподалік Костянтинівки, Водяного та Макарівки.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві невдалі спроби атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Два невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.

Теми: Генштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міноборони затвердило 4 рівні надання домедичної допомоги військовими

У неділю застосовуватимуть одну та дві черги відключень

фотоУ центрі Києва знесли історичну Садибу Зеленських, поліція розслідує

Зеленський та Трамп обговорили візит до України

фотоУ Польщі розбився автобус з українцями, пасажири у лікарні

Клименко про вбивство Фаріон: "Стрілець готувався завчасно"

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: На Торецькому напрямку ситуація напружена, на Покровському – найгарячіша
На фронті в суботу вже сталося майже 150 боєзіткнень – Генштаб
За добу російські загарбники втратили 1120 військових та 58 артсистем
Останні новини
22:56
У Швеції держслужбовцю загрожує звільнення через крадіжку на 307 гривень
22:45
Формула-1Норріс забрав поул на Гран-прі Угорщини, Піастрі та Ферстаппен — у трійці
22:25
фото, відеоПід КМДА мітингували через знесення історичної Садиби Зеленських
21:44
велоспортТадей Погачар вп'яте переміг на етапі на Тур де Франс-2024
21:39
Росіяни поранили чотирьох жінок у Херсоні
21:21
У неділю в Україні спека до 36°, на заході дощі
21:00
Голова Європолу заявила про сплеск організованої злочинності в Європі
20:37
Міноборони затвердило 4 рівні надання домедичної допомоги військовими
20:19
Соратник Шольца проти розміщення американських "Томагавків" у Німеччині
20:03
ФАБ, FPV-дрон, КАБ: у суботу росіяни продовжили обстріли Донеччини – 4 поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: