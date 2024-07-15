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Генштаб: На фронте произошло 69 боестолкновений, больше всего – на Покровском направлении

Анастасия ПроцПонедельник, 15 июля 2024, 17:15
Генштаб: На фронте произошло 69 боестолкновений, больше всего – на Покровском направлении
фото: Генштаб ВСУ

На фронте с начала суток 15 июля состоялось 69 боевых столкновений, больше всего российские войска атакуют на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16.00

Дословно: "Ситуация в районах ведения боевых действий и на линии боевого соприкосновения является напряженной, однако, Силы обороны Украины делают все возможное и для недопущения осуществления планов врага, и для уничтожения его личного состава и техники. Всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений".

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Детали: На Харьковском направлении российские оккупанты десять раз пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинской армии в районах Глубокого и Волчанска. Сейчас продолжается шесть боевых столкновений вблизи Волчанска. Ситуация под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник два раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Стельмаховки, боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия, при поддержке авиации, осуществила три атаки на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов. Два боестолкновения завершились без успеха для противника, еще одно - продолжается.

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Враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка и Верхнекаменское защитники украинской земли отражают две атаки, еще четыре попытки противника были неудачными. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении оккупанты совершили пять штурмов позиций нашей армии вблизи Часового Яра и Григорьевки. Две атаки до сих пор продолжаются. Враг совершил удары штурмовой авиацией по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до девяти. Сосредоточение усилий врага отмечается в районах Северного и Нью Йорка. Украинские воины отбили четыре атаки противника, еще пять боевых столкновений продолжается.

Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк, враг сбросил 12 КАБов и применил неуправляемые авиационные ракеты.

На Покровском направлении состоялось наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, осуществили уже шестнадцать попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Новоалександровки и Яснобродовки.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Карловки и Парасковиевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражено десять атак оккупационной армии.

На Времовском направлении украинские воины отбили четыре вражеских атаки неподалеку Константиновки, Водяного и Макаровки.

На Ореховском направлении оккупанты совершили две неудачные попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два неудачных штурма вражеской пехоты были отбиты украинскими воинами.

Темы: Генштаб
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