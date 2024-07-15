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Суддя вирішила закрити справу проти Трампа стосовно секретних документів

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 15 липня 2024, 17:29
Суддя вирішила закрити справу проти Трампа стосовно секретних документів
ілюстративне фото Getty Images

Окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон 15 липня постановила закрити федеральну справу проти експрезидента США Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів – одне з чотирьох кримінальних проваджень проти нього.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Кеннон, свого часу призначена Трампом, вирішила закрити справу проти експрезидента, пославшись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта. Саме він є прокурором у цій справі.

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Позицію про незаконне призначення прокурора раніше виклали адвокати Трампа. Вони стверджували, що офіс спецпрокурора Сміта порушує Конституцію США, бо його мав затвердити Конгрес.

Рішення Кеннон, як очікується, оскаржать. В інших аналогічних справах суди неодноразово підтверджували право Міністерства юстиції США призначати спеціальних прокурорів для ведення політично делікатних розслідувань.

Суддя у справі про секретні документи й раніше ухвалювала рішення, вигідні для Трампа. Серед іншого, вона відкладала судовий розгляд у справі – який мав початись у травні 2024 року, на невизначений термін.

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Нагадаємо, нинішня справа стосується неналежного зберігання експрезидентом США секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

Теми: ТрампСШАсуд
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