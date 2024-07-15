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Судья решила закрыть дело против Трампа относительно секретных документов

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 15 июля 2024, 17:29
Судья решила закрыть дело против Трампа относительно секретных документов
иллюстративное фото Getty Images

Окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон 15 июля постановила закрыть федеральное дело против экс-президента США Дональда Трампа в отношении ненадлежащего хранения секретных документов - одно из четырех уголовных производств против него.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Кэннон, в свое время назначенная Трампом, решила закрыть дело против экс-президента, сославшись на якобы незаконное назначение спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита. Именно он является прокурором по этому делу.

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Позицию о незаконном назначении прокурора ранее изложили адвокаты Трампа. Они утверждали, что офис спецпрокурора Смита нарушает Конституцию США, потому что его должен был утвердить Конгресс.

Решение Кэннон, как ожидается, обжалуют. В других аналогичных делах суды неоднократно подтверждали право Министерства юстиции США назначать специальных прокуроров для ведения политически деликатных расследований.

Судья по делу о секретных документах и ранее принимала решения, выгодные для Трампа. Среди прочего, она откладывала судебное разбирательство по делу – которое должно было начаться в мае 2024 года, на неопределенный срок.

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Напомним, нынешнее дело касается ненадлежащего хранения экс-президентом США секретных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Темы: ТрампСШАсуд
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