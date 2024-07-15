Стало відомо, хто очолив пресслужбу МЗС

Від липня 2024 року посаду речника Міністерства закордонних справ України обіймає Георгій Тихий.

Джерело: інформація, розміщена на сайті МЗС

Деталі: Як свідчить оприлюднена біографія, 35 річний киянин, випускник "Києво-Могилянської Академії", Тихий з 2008 року працював у медіа: редактором і репортером на програмах Савіка Шустера (2008-2013), продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні (2014-2018), власним кореспондентом Національного інформаційного агентства "Укрінформ" (2018-2019).

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У 2014 році висвітлював для німецького телебачення події Революції Гідності та початку російської агресії на сході України. У серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив до оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті.

У 2018 році заснував корпункт "Укрінформу" в Нью-Йорку, США.

З 2019 року почав працювати в державних комунікаціях: прессекретарем віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції (жовтень 2019-березень 2020 року), а згодом радником із комунікацій міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби (березнь 2020 - липень 2024 року).

ВІДЕО ДНЯ

З липня 2024 року - речник Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо: Попередній речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко оголосив про свою відставку після 3,5 років роботи 8 березня 2024 року.