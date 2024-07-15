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Стало известно, кто возглавил пресс-службу МИДа

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 июля 2024, 18:33
Стало известно, кто возглавил пресс-службу МИДа
Георгий Тихий. фото с сайта МИДа

С июля 2024 года должность спикера Министерства иностранных дел Украины занимает Георгий Тихий.

Источник: информация, размещенная на сайте МИД

Детали: Как свидетельствует обнародованная биография, 35-летний киевлянин, выпускник "Киево-Могилянской Академии", Тихий с 2008 года работал в медиа: редактором и репортером на программах Савика Шустера (2008-2013), продюсером первого телеканала Германии ARD в Украине (2014-2018), собственным корреспондентом Национального информационного агентства "Укринформ" (2018-2019).

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В 2014 году освещал для немецкого телевидения события Революции Достоинства и начала российской агрессии на востоке Украины. В августе 2014 года вместе с коллегой Иваном Любиш-Кирдеем попал в окружение в Иловайске, где снял документальный фильм об украинских героях-добровольцах в окруженном городе.

В 2018 году основал корпункт "Укринформа" в Нью-Йорке, США.

С 2019 года начал работать в государственных коммуникациях: пресс-секретарем вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции (октябрь 2019-март 2020 года), а затем советником по коммуникациям министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы (март 2020 - июль 2024 года).

ВИДЕО ДНЯ

С июля 2024 года - спикер Министерства иностранных дел Украины.

Напомним: Предыдущий спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объявил о своей отставке после 3,5 лет работы 8 марта 2024 года.

Темы: МИД
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