Нардепу від "Слуг" повідомили про підозру за хабарництво на ремонті інфраструктури

САП та НАБУ повідомили про підозру народному депутату від партії "Слуга народу" Миколі Задорожньому за вимагання хабаря в розмірі 3,4 млн грн за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині. Депутата вже виключили з партії, також його виключать зі складу комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів

Джерело: САП, НАБУ, джерело УП в правоохоронних органах, речниця партії "Слуга Народу" Юля Палійчук

Деталі: У межах досудового розслідування встановили, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

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За даними УП в правоохоронних органах, йдеться про члена комітету Верховної Ради України з питань бюджету, голову тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів Миколу Задорожнього.

Правоохоронці встановлюють інших причетних осіб до вчинення злочину.

Оновлено: Речниця партії "Слуга народу" повідомила, що членство Задорожнього на час розслідування призупинили, також його виключать зі складу ТСК.

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Пряма мова Палійчук: "Фракція засуджує будь-які прояви корупції і вважає, що кожен, хто вдається до таких дій, має нести відповідальність, незалежно від статусів та посад.



Ми виступаємо за повне й об’єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого за інформацією НАБУ може бути народний депутат Микола Задорожній".