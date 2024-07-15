Нардепу от "Слуг" сообщили о подозрении за взяточничество на ремонте инфраструктуры

САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату от партии "Слуга народа" Николаю Задорожному за вымогательство взятки в размере 3,4 млн грн за не препятствие в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области. Депутата уже исключили из партии, также его исключат из состава комиссии по обустройству фортификаций и закупке дронов.

Источник: САП, НАБУ, источник УП в правоохранительных органах, спикер партии "Слуга Народа" Юля Палийчук

Детали: В рамках досудебного расследования установили, что народный депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10% предназначались ему лично и 4% – для местных правоохранителей, которые за это не должны препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн. грн.

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По данным УП в правоохранительных органах, речь идет о члене комитета Верховной Рады Украины по бюджету, председателя временной специальной комиссии по вопросам обустройства фортификаций и закупки дронов Николая Задорожного.

Правоохранители устанавливают других причастных лиц к совершению преступления.

Обновлено: Представитель партии "Слуга народа" сообщила, что членство Задорожного на время расследования приостановили, также его исключат из состава ВСК.

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Прямая речь Палийчук: "Фракция осуждает любые проявления коррупции и считает, что каждый, кто предпринимает такие действия, должен нести ответственность, независимо от статусов и должностей.

Мы выступаем за полное и объективное расследование инцидента, фигурантом которого, по информации НАБУ, может быть народный депутат Николай Задорожный".