Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Нардепу от "Слуг" сообщили о подозрении за взяточничество на ремонте инфраструктуры

Татьяна Олейник, Валентина РоманенкоПонедельник, 15 июля 2024, 20:44
Нардепу от Слуг сообщили о подозрении за взяточничество на ремонте инфраструктуры
Фото - НАБУ, САП

САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату от партии "Слуга народа" Николаю Задорожному за вымогательство взятки в размере 3,4 млн грн за не препятствие в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области. Депутата уже исключили из партии, также его исключат из состава комиссии по обустройству фортификаций и закупке дронов.

Источник: САП, НАБУ, источник УП в правоохранительных органах, спикер партии "Слуга Народа" Юля Палийчук

Детали: В рамках досудебного расследования установили, что народный депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10% предназначались ему лично и 4% – для местных правоохранителей, которые за это не должны препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн. грн.

Реклама:

По данным УП в правоохранительных органах, речь идет о члене комитета Верховной Рады Украины по бюджету, председателя временной специальной комиссии по вопросам обустройства фортификаций и закупки дронов Николая Задорожного.

Правоохранители устанавливают других причастных лиц к совершению преступления.

Обновлено: Представитель партии "Слуга народа" сообщила, что членство Задорожного на время расследования приостановили, также его исключат из состава ВСК.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Палийчук: "Фракция осуждает любые проявления коррупции и считает, что каждый, кто предпринимает такие действия, должен нести ответственность, независимо от статусов и должностей.

Мы выступаем за полное и объективное расследование инцидента, фигурантом которого, по информации НАБУ, может быть народный депутат Николай Задорожный".

Темы: НАБУкоррупциявзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Подозреваемый в убийстве Фарион является футболистом-юниором: "Слідство.Інфо" назвало имя

видео, фотоВ море возле Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой: говорят, украинский

В Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион

Лидер Чехии считает, что переговоры о мире в Украине требуют привлечения РФ и Китая

Подтопление тоннелей: начальника киевского метро отправили под круглосуточный домашний арест

Шольц связал отказ от размещения «Томагавков» с прекращением РФ войны против Украины

Все новости...
НАБУ
Утечка информации из НАБУ: Заместитель директора Углава рассказал об опросе в рамках расследования
Утечка информации из НАБУ: комитет Рады проведет заседание в бюро
Утечка информации из НАБУ: заместитель директора Углава говорит, что прошел полиграф
Последние новости
18:44
Суд обязал НАБУ проверить главу "Укрэнерго" на коррупцию
18:33
фотоNASA показало 25 космических снимков в честь "юбилея" телескопа Чандры
18:32
НАТО не видит "преднамеренного нападения" в падении "Шахеда" в Румынии
18:31
В пятницу графики отключения света будут действовать почти все сутки
18:30
интервьюМихаил Романчук: На Олимпиаде буду использовать каждый шанс на максимум
18:29
В Днепре убили активиста Михаила Тонконогого, полиция задержала двух подозреваемых
18:05
теннисЭкс-первая ракетка мира завершит карьеру после Олимпиады-2024
18:05
На кинофестивале в Торонто состоится мировая премьера украинского фильма "Ты – космос"
17:59
Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что сам он на фронте, а сын – патриот
17:55
Изменения в налогах дискриминируют чесных плательщиков - Американская торговая палата
Все новости...
Реклама:
Реклама: