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Окупанти скинули два КАБи на Лиман: 5 людей поранені

Анастасія ПроцПонеділок, 15 липня 2024, 18:48
Окупанти скинули два КАБи на Лиман: 5 людей поранені
фото: Донецька ОВА

Росіяни скинули на місто Лиман Донецької області дві 250-кілограмові керовані авіабомби, внаслідок атаки щонайменше 5 людей поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: " За даними слідства, 15 липня 2024 року, о 16:00, російські окупаційні війська вдарили "ФАБ" з УМПБ по м. Лиман. Внаслідок обстрілу зазнали тілесних ушкоджень п’ятеро цивільних. Зокрема, чоловіка 50 років та його 49-річну дружину, які перебували на вулиці, госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами, множинними осколковими пораненнями і забоями.

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Також травмовано двох жінок 45 та 50 років. Крім того, від ворожої атаки постраждав 27-річний працівник поштового відділення".

 
фото: Донецька ОВА

Деталі: Також окупанти пошкодили житловий будинок, підприємство, три магазини і автомобіль.

За словами очільника ОВА, росіяни цілеспрямовано б'ють по мирним жителям. Він закликав людей евакуюватися: "Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!"

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фото: Донецька ОВА

Теми: Донецька область
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