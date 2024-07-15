Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Оккупанты сбросили два КАБа на Лиман: 5 человек ранены

Анастасия ПроцПонедельник, 15 июля 2024, 18:48
Оккупанты сбросили два КАБа на Лиман: 5 человек ранены
фото: Донецкая ОВА

Россияне сбросили на город Лиман Донецкой области две 250-килограммовые управляемые авиабомбы, в результате атаки по меньшей мере 5 человек ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 15 июля 2024 года, в 16:00, российские оккупационные войска ударили "ФАБ" с УМПБ по г. Лиман. В результате обстрела получили телесные повреждения пятеро гражданских. В частности, мужчина 50 лет и его 49-летняя жена, которые находились на улице, госпитализированы с минно-взрывными травмами, множественными осколочными ранениями и ушибами.

Реклама:

Также травмированы две женщины 45 и 50 лет. Кроме того, от вражеской атаки пострадал 27-летний работник почтового отделения".

 
фото: Донецкая ОВА

Детали: Также оккупанты повредили жилой дом, предприятие, три магазина и автомобиль.

По словам главы ОВА, россияне целенаправленно бьют по мирным жителям. Он призвал людей эвакуироваться: "Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!"

ВИДЕО ДНЯ
 
фото: Донецкая ОВА

Темы: Донецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Подозреваемый в убийстве Фарион является футболистом-юниором: "Слідство.Інфо" назвало имя

видео, фотоВ море возле Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой: говорят, украинский

В Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион

Лидер Чехии считает, что переговоры о мире в Украине требуют привлечения РФ и Китая

Подтопление тоннелей: начальника киевского метро отправили под круглосуточный домашний арест

Шольц связал отказ от размещения «Томагавков» с прекращением РФ войны против Украины

Все новости...
Донецкая область
Россияне убили жительницу Донетчины и ранили 9, под завалами люди
Россия убила еще шестерых жителей Донетчины
Россияне оккупировали Урожайное – DeepState
Последние новости
18:44
Суд обязал НАБУ проверить главу "Укрэнерго" на коррупцию
18:33
фотоNASA показало 25 космических снимков в честь "юбилея" телескопа Чандры
18:32
НАТО не видит "преднамеренного нападения" в падении "Шахеда" в Румынии
18:31
В пятницу графики отключения света будут действовать почти все сутки
18:30
интервьюМихаил Романчук: На Олимпиаде буду использовать каждый шанс на максимум
18:29
В Днепре убили активиста Михаила Тонконогого, полиция задержала двух подозреваемых
18:05
теннисЭкс-первая ракетка мира завершит карьеру после Олимпиады-2024
18:05
На кинофестивале в Торонто состоится мировая премьера украинского фильма "Ты – космос"
17:59
Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что сам он на фронте, а сын – патриот
17:55
Изменения в налогах дискриминируют чесных плательщиков - Американская торговая палата
Все новости...
Реклама:
Реклама: