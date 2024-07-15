Оккупанты сбросили два КАБа на Лиман: 5 человек ранены

Россияне сбросили на город Лиман Донецкой области две 250-килограммовые управляемые авиабомбы, в результате атаки по меньшей мере 5 человек ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 15 июля 2024 года, в 16:00, российские оккупационные войска ударили "ФАБ" с УМПБ по г. Лиман. В результате обстрела получили телесные повреждения пятеро гражданских. В частности, мужчина 50 лет и его 49-летняя жена, которые находились на улице, госпитализированы с минно-взрывными травмами, множественными осколочными ранениями и ушибами.

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Также травмированы две женщины 45 и 50 лет. Кроме того, от вражеской атаки пострадал 27-летний работник почтового отделения".

фото: Донецкая ОВА

Детали: Также оккупанты повредили жилой дом, предприятие, три магазина и автомобиль.

По словам главы ОВА, россияне целенаправленно бьют по мирным жителям. Он призвал людей эвакуироваться: "Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!"

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