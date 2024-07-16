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У кількох областях зафіксували рух ворожих БпЛА – Повітряні сили

Ольга Глущенко Вівторок, 16 липня 2024, 00:20
У кількох областях зафіксували рух ворожих БпЛА – Повітряні сили
Ілюстративне фото Getty Images

Пізно ввечері в понеділок Повітряні сили повідомили про рух ворожих ударних БпЛА у кількох областях.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: ПС зазначили, що дрони рухаються з півночі Донецької області на Харківщину в напрямку Ізюма.

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А також на сході Дніпропетровської області, курсом на Павлоград.

О 00:08 Повітряні сили зазначили, що ворожий БпЛА рухається на північ від Дніпра, тримає курс у північно-західному напрямку.

Дослівно о 00:15: "Ворожі БпЛА на Харківщині рухаються у напрямку Полтавської області".

ВІДЕО ДНЯ

00:23: "Полтавська область – можлива робота ППО по ворожих БпЛА".

00:39: "БпЛА з Дніпропетровщини заходять у Кіровоградську область, курс західний".

1:18: "БпЛА з півночі Кіровоградської області на Черкащину. Можлива робота ППО".

1:39: "Сумська область – можлива робота ППО по ворожому БпЛА".

2:00: ""Шахеди" з Черкащини курсом на Київщину".

2:26: "Київ – загроза ударних БпЛА".

2:31: "Чернігівська область – рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Київщини".

2:46: "Ворожі БпЛА на межі Київської та Черкаської областей рухаються у напрямку Вінниччини".

3:04: "Житомирська область – можлива робота ППО по ворожому БпЛА".

Оновлено: О 4:20 оголосили відбої триоги в областях, де була загроза ворожих "Шахедів".

О 5:08 у Чернігівській області знову оголосили повітряну тривогу.

Дослівно Повітряні сили о 5:09: "Чернігівська область – можлива робота ППО по ворожому БпЛА".

5:54: "Полтавська область – загроза ударних БпЛА".

6:13: "Ворожий БпЛА з Полтавської області рухається у напрямку Черкаської".

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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