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В нескольких областях зафиксировали движение вражеских БпЛА – Воздушные силы

Ольга ГлущенкоВторник, 16 июля 2024, 00:20
В нескольких областях зафиксировали движение вражеских БпЛА – Воздушные силы
Иллюстративные фото Getty Images

Поздно вечером в понедельник Воздушные силы сообщили о движении вражеских ударных БпЛА в нескольких областях.

Источник: Воздушные силы

Детали: ВС отметили, что дроны движутся с севера Донецкой области на Харьковщину в направлении Изюма.

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А также на востоке Днепропетровской области, курсом на Павлоград.

В 00:08 Воздушные силы отметили, что вражеский БПЛА движется к северу от Днепра, держит курс в северо-западном направлении.

Дословно в 00:15: "Вражеские БпЛА на Харьковщине движутся в направлении Полтавской области".

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00:23: "Полтавская область – возможна работа ПВО по вражеским БпЛА".

00:39: "БпЛА с Днепропетровщины заходят в Кировоградскую область, курс западный".

1:18: "БпЛА с севера Кировоградской области на Черкасскую область. Возможна работа ПВО".

1:39: "Сумская область – возможна работа ПВО по вражескому БпЛА".

2:00: ""Шахеды" из Черкасской области курсом на Киевщину".

2:26: "Киев – угроза ударных БпЛА".

2:31: "Черниговская область – движение ударных БпЛА в вашем направлении с Киевщины".

2:46: "Вражеские БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей движутся в направлении Винницкой области".

3:04: "Житомирская область – возможна работа ПВО по вражескому БпЛА".

Обновлено: В 4:20 объявили отбои триоги в областях, где была угроза вражеских "Шахедов".

В 5:08 в Черниговской области снова объявили воздушную тревогу.

Дословно Воздушные силы в 5:09: "Черниговская область – возможна работа ПВО по вражескому БпЛА".

5:54: "Полтавская область – угроза ударных БпЛА".

6:13: "Вражеский БпЛА из Полтавской области движется в направлении Черкасской".

6:27: "Вражеский БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей курсом на Канев".

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотники
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