В ЄС подумують про відкриття посольств в Афганістані, де править "Талібан" – ЗМІ

Кілька європейських країн розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означатиме дипломатичне визнання влади "Талібану".

Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, протягом останніх кількох тижнів Італія в супроводі спецслужб здійснила ознайомчий візит до Кабула. Голова італійського МЗС Антоніо Таяні підтвердив, що туди поїхав посол країни.

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"Є проблеми з правами людини. Рішення дуже складне, воно потребуватиме часу", – сказав Таяні у кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні.

Наразі в Афганістані немає жодного європейського посольства, хоча там продовжує діяти представництво Європейського Союзу. Представник ЄС відмовився коментувати можливе відновлення роботи посольств окремих держав-членів, сказавши, що рішення мають ухвалювати уряди цих країн.

Один із високопоставлених європейських дипломатів сказав Bloomberg, що думка посадовців у Брюсселі змінилася в бік визнання необхідності фізичної присутності в Афганістані для підтримки проєктів розвитку, захисту прав жінок і створення стратегічної присутності.

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Представники Франції, Німеччини та Великої Британії заявили Bloomberg, що не планують найближчим часом відновлювати роботу своїх представництв у Кабулі.

Водночас німецька влада відкрито обговорює питання про те, як повертати афганських прохачів притулку, які скоїли злочини або були засуджені за тероризм. Наразі вони не можуть бути депортовані в країну, оскільки Німеччина не має дипломатичних відносин із режимом "Талібану".

Високопосадовець американської адміністрації заявив, що США не мають наміру політично визнавати "Талібан" або знову відкривати посольство в Кабулі. За його словами, США ясно дали зрозуміти талібам, що існують проблеми – насамперед у ставленні до жінок та дівчат, – які не дають їм змоги рухатися в цьому напрямку.

Західні країни, включно зі США, покинули Афганістан, поспіхом евакуювавши своїх громадян і співробітників служб безпеки 2021 року, коли Кабул упав внаслідок наступу талібів після виведення з країни американських військ.

"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані. Але європейські держави обережно підтримують контакти з талібами, передусім через занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в країні.