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В ЕС подумывают об открытии посольств в Афганистане, где правит "Талибан" – СМИ

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоВторник, 16 июля 2024, 11:18
В ЕС подумывают об открытии посольств в Афганистане, где правит Талибан – СМИ
ФОТО NOORULLAH SHIRZADA/AFP VIA GETTY IMAGES

Несколько европейских стран рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что будет означать дипломатическое признание власти "Талибана".

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: По информации издания, в течение последних нескольких недель Италия в сопровождении спецслужб совершила ознакомительный визит в Кабул. Глава итальянского МИД Антонио Таяни подтвердил, что туда поехал посол страны.

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"Есть проблемы с правами человека. Решение очень сложное, оно потребует времени", – сказал Таяни в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.

Сейчас в Афганистане нет ни одного европейского посольства, хотя там продолжает действовать представительство Европейского Союза. Представитель ЕС отказался комментировать возможное возобновление работы посольств отдельных государств-членов, сказав, что решение должны принимать правительства этих стран.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов сказал Bloomberg, что мнение чиновников в Брюсселе изменилось в сторону признания необходимости физического присутствия в Афганистане для поддержки проектов развития, защиты прав женщин и создания стратегического присутствия.

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Представители Франции, Германии и Великобритании заявили Bloomberg, что не планируют в ближайшее время возобновлять работу своих представительств в Кабуле.

В Германии власти открыто обсуждают вопрос о том, как возвращать афганских просителей убежища, которые совершили преступления или были осуждены за терроризм. Сейчас такие лица не могут быть депортированы обратно в страну, поскольку Германия не имеет дипломатических отношений с режимом "Талибана".

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не намерены политически признавать "Талибан" или вновь открывать посольство в Кабуле.

Чиновник добавил, что США ясно дали понять талибам, что существуют проблемы – прежде всего в обращении с женщинами и девочками, – которые не дают им возможности двигаться в этом направлении.

Западные страны, включая США, покинули Афганистан, поспешно эвакуировав своих граждан и сотрудников служб безопасности в 2021 году, когда Кабул пал в результате наступления талибов после вывода из страны американских войск.

Талибан до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за беспокойства по поводу гуманитарной ситуации в стране.

Темы: АфганистанТалибанЕС
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