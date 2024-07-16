Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

В Офісі генпрокурора викрили двох прокурорів на отриманні хабаря у 170 тисяч доларів

Станіслав ПогоріловВівторок, 16 липня 2024, 11:29
В Офісі генпрокурора викрили двох прокурорів на отриманні хабаря у 170 тисяч доларів
Фото: САП, НАБУ

САП та НАБУ викрили прокурорів відділу Офісу генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $170 тис., одного з прокурорів затримали.

Джерело: пресслужби САП, НАБУ, ОГП

Дослівно: "15 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди викрито прокурорів відділу Офісу генерального прокурора. Указані кошти прокурори одержали за прийняття рішення про закриття кримінального провадження".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що наразі одного з прокурорів затримано, йому повідомлено про підозру.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.

Генеральний прокурор Андрій Костін, реагуючи на викриття прокурорів, заявив, що це "сильний сигнал підтримки усім чесним працівникам".

ВІДЕО ДНЯ

"Ми будемо спільно викривати та притягувати до відповідальності тих, хто паплюжить честь професії та підриває її репутацію", - заявив очільник відомства.

Теми: прокуратурахабарНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

відеоБайден уперше з’явився на публіці після виявленого ковіду

Усі новини...
прокуратура
Нареченого лакшерівесілля з експрацівницею ДБР піймали на горищі у Львові – джерело
Головний сержант обіцяв бійцю переведення з фронту в тил за 4500 доларів
Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора 
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
10:00
відео, фотоУ Непалі розбився літак, відомо про 18 загиблих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: