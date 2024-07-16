В Офисе генепрокурора разоблачили двух прокуроров на получении взятки в 170 тысяч долларов

САП и НАБУ разоблачили прокуроров отдела Офиса генерального прокурора на получении неправомерной выгоды в размере $170 тыс., одного из прокуроров задержали.

Источник: пресс-службы САП, НАБУ, ОГП

Дословно: "15 июля 2024 года под процессуальным руководством прокурора САП детективами НАБУ на получении 170 тыс. долл. США неправомерной выгоды разоблачили прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора. Указанные средства прокуроры получили за принятие решения о закрытии уголовного производства".

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Детали: Сообщается, что сейчас один из прокуроров задержан, ему сообщено о подозрении.

Также решается вопрос о сообщении о подозрении всем разоблаченным лицам и избрании им меры пресечения.

Генеральный прокурор Андрей Костин, реагируя на разоблачение прокуроров, заявил, что это "сильный сигнал поддержки всем честным работникам".

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"Мы будем совместно разоблачать и привлекать к ответственности тех, кто порочит честь профессии и подрывает ее репутацию", - заявил глава ведомства.