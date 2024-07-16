Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Офисе генепрокурора разоблачили двух прокуроров на получении взятки в 170 тысяч долларов

Станислав ПогориловВторник, 16 июля 2024, 11:29
В Офисе генепрокурора разоблачили двух прокуроров на получении взятки в 170 тысяч долларов
Фото: САП, НАБУ

САП и НАБУ разоблачили прокуроров отдела Офиса генерального прокурора на получении неправомерной выгоды в размере $170 тыс., одного из прокуроров задержали.

Источник: пресс-службы САП, НАБУ, ОГП

Дословно: "15 июля 2024 года под процессуальным руководством прокурора САП детективами НАБУ на получении 170 тыс. долл. США неправомерной выгоды разоблачили прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора. Указанные средства прокуроры получили за принятие решения о закрытии уголовного производства".

Реклама:

Детали: Сообщается, что сейчас один из прокуроров задержан, ему сообщено о подозрении.

Также решается вопрос о сообщении о подозрении всем разоблаченным лицам и избрании им меры пресечения.

Генеральный прокурор Андрей Костин, реагируя на разоблачение прокуроров, заявил, что это "сильный сигнал поддержки всем честным работникам".

ВИДЕО ДНЯ

"Мы будем совместно разоблачать и привлекать к ответственности тех, кто порочит честь профессии и подрывает ее репутацию", - заявил глава ведомства.

Темы: прокуратуравзяткаНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр: продолжаются поиски человека

Кличко: Зеленскому придется прибегнуть к референдуму в случае территориального компромисса с РФ

"Укрэнерго" отменяет графики отключения света с 12:00 до 15:00

Трамп рассказал о "прекрасной записке" от лидера Китая после покушения

Усадьбу Зеленских снесли несмотря на ее арест - прокуратура

Киевщина: из-за обломков дронов повреждены дома и горела трава

Все новости...
прокуратура
Жениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник
Главный сержант обещал бойцу перевод с фронта в тыл за 4500 долларов
Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора
Последние новости
15:29
В Польше упал легкий самолет: пилот погиб
15:23
Австралия предупреждает о вредоносных веб-сайтах после киберсбоя
15:20
Майор застрелил пограничника в тернопольском отеле
15:07
ФутболЗабарный продлил контракт с "Борнмутом"
15:05
В Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр: продолжаются поиски человека
14:42
Си Цзиньпин пообещал налоговую реформу и поддержку местным органам власти Китая
14:26
фотоРВА: Россияне атаковали Никопольщину боеприпасами с флешетами - тысячами острых пуль
13:59
В МОН рассказали, сколько поступающих в этом году смогут получить гранты на обучение
13:52
фотоНа фронте погиб доброволец из Польши
13:34
Эквадор и Чили заключили новое нефтяное соглашение
Все новости...
Реклама:
Реклама: