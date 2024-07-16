Підпалював авто військових на замовлення РФ: поліція затримала жителя Рівного

Поліція затримала 22-річного жителя Рівного, який підпалював авто військовослужбовців, відгукнувшись на "пропозицію" в російському чат-боті. Палія затримали, він дає свідчення.

Джерело: поліція рівненської області у Facebook

Дослівно: "22-річний житель обласного центру, шукаючи легкий підробіток, в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить Збройним силам України. У подальшому в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації".

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Деталі: Правоохоронці повідомили, що 2 липня рівнянин підпалив автомобіль Nissan Almera, який належав військовослужбовцю. Про виконану "роботу" відразу відзвітувався, надіславши підтверджуючі фото.

За декілька днів він підпалив ще один транспортний засіб – Nissan X-Trail, який готували на передову захисникам. Крім того, вогонь поширився на інше авто, Volkswagen Golf, частково його пошкодивши.

За "виконану роботу" затриманому обіцяли кілька тисяч доларів. Такий "заробіток", нагадали у поліції, Кримінальний кодекс оцінює до 10 років позбавлення волі.

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Поліцейські повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.