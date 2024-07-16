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Поджигал авто военных по заказу РФ: полиция задержала жителя Ривне

Станислав ПогориловВторник, 16 июля 2024, 12:49
Поджигал авто военных по заказу РФ: полиция задержала жителя Ривне
Фото: полиция Ривненской области

Полиция задержала 22-летнего жителя Ровно, который поджигал авто военнослужащих, откликнувшись на "предложение" в российском чат-боте. Поджигателя задержали, он дает показания.

Источник: полиция Ровенской области в Facebook

Дословно: "22-летний житель областного центра, ища легкую подработку, в одном из российских чат-ботов нашел предложение за вознаграждение поджечь авто, которое принадлежит Вооруженным силам Украины. В дальнейшем в российских медиа видео с такими авто выдаются за поджоги автомобилей работников ТЦК и СП, чтобы создать во вражеских медиа картинку самовольной инициативы украинцев, якобы выступающих против мобилизации".

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Детали: Правоохранители сообщили, что 2 июля ривненчанин поджег автомобиль Nissan Almera, который принадлежал военнослужащему. О проделанной "работе" сразу отчитался, прислав подтверждающие фото.

 

За несколько дней он поджег еще одно транспортное средство - Nissan X-Trail, который готовили на передовую защитникам. Кроме того, огонь распространился на другое авто, Volkswagen Golf, частично его повредив.

 

За "выполненную работу" задержанному обещали несколько тысяч долларов. Такой "заработок", напомнили в полиции, Уголовный кодекс оценивает до 10 лет лишения свободы.

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Полицейские сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.

Темы: Ровноавтопожар
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