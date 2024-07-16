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WSJ: Маск щомісяця буде виділяти $45 млн на підтримку Трампа

Вівторок, 16 липня 2024, 12:50

Американський мільярдер Ілон Маск планує виділяти близько 45 мільйонів доларів на місяць новому комітету, який підтримує президентську кампанію колишнього президента Дональда Трампа.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Маск жертвуватиме кошти комітету політичних дій під назвою America PAC, серед інших спонсорів якого – Palantir Technologies, підприємці брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс, а також колишній посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт, який очолює Alliance Resource Partners.

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За словами одного з членів комітету, його діяльність передусім спрямована на заклик виборців Трампа зареєструватись і переконувати їх голосувати достроково в так званих ключових штатах – тобто тих, де голосування може визначити результат виборів.

Комітетом політичних дій у США називається організація, що об'єднує донорів, які жертвують кошти на кампанію одного з кандидатів у президенти. Сума пожертвувань у такі комітети не обмежена.

Згідно з поданою в понеділок звітністю, за тримісячний період, що закінчився 30 червня, America PAC отримала 8,75 мільйона доларів пожертвувань. Серед донорів були перераховані зокрема ті, хто пов’язаний з Маском.

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Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Маск зробив пожертвування комітету, який працює над тим, щоб Дональд Трамп виграв вибори президента США. Однак сума внеску від Маска не повідомлялась.

Ще у березні Маск говорив, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.

Згодом ЗМІ повідомляли, що Трамп обговорює з Маском можливість надання тому ролі консультанта в разі повернення експрезидента в Білий дім.

Теми: МаскТрампвійнавибори
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