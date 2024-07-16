WSJ: Маск ежемесячно будет выделять $45 млн на поддержку Трампа

Американский миллиардер Илон Маск планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому комитету, который поддерживает президентскую кампанию бывшего президента Дональда Трампа.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: Маск будет жертвовать средства комитету политических действий под названием America PAC, среди других спонсоров которого – Palantir Technologies, предприниматели братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Винклвосс, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который возглавляет Alliance Resource Partners.

Реклама:

По словам одного из членов комитета, его деятельность прежде всего направлена на призыв избирателей Трампа зарегистрироваться и убеждать их голосовать досрочно в так называемых ключевых штатах – то есть тех, где голосование может определить результат выборов.

Комитетом политических действий в США называется организация, объединяющая доноров, которые жертвуют средства на кампанию одного из кандидатов в президенты. Сумма пожертвований в такие комитеты не ограничена.

Согласно поданной в понедельник отчетности, за трехмесячный период, закончившийся 30 июня, America PAC получила 8,75 миллиона долларов пожертвований. Среди доноров были перечислены в частности те, кто связан с Маском.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Маск сделал пожертвование комитету, который работает над тем, чтобы Дональд Трамп выиграл выборы президента США. Однако сумма взноса от Маска не сообщалась.

Еще в марте Маск говорил, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.

Впоследствии СМИ сообщали, что Трамп обсуждает с Маском возможность предоставления тому роли консультанта в случае возвращения экс-президента в Белый дом.