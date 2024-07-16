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У низці областей очікуються дощі, але сильна спека не відпустить Україну

Валентина РоманенкоВівторок, 16 липня 2024, 12:53
У низці областей очікуються дощі, але сильна спека не відпустить Україну
ілюстративне фото Unsplash

Короткочасні дощі та грози очікуються в ніч на середу 17 липня в північно-західній частині України, а вдень місцями на Вінничині, у західних і північних областях, на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, на Вінниччині та південних областях місцями надзвичайна спека 40°. У західних областях України вночі 18-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°.

У Києві 17 липня очікується спекотна погода з температурою вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У четвер у північних, західних, вдень і центральних (крім Дніпропетровської), подекуди в Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах град і шквали 15-20 м/с. На решті території країни - без опадів.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер південно-східний, вдень у західних і північних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в південній частині України, східних, центральних областях уночі 21-26°, удень сильна спека 35-39°, місцями надзвичайна спека 40-41°; на решті території вночі 18-23°, удень 27-32°, у західних областях 23-28°, на Закарпатті до 32°.

У столиці 18 липня можливий дощ, гроза, під час грози шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний із переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 27-29°.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень у день 17 липня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 35,4° у 2016 р., найнижчу вночі 8,8° у 1911 р.

Теми: погода
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