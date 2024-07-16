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В ряде областей ожидаются дожди, но сильная жара не отпустит Украину

Валентина РоманенкоВторник, 16 июля 2024, 12:53
В ряде областей ожидаются дожди, но сильная жара не отпустит Украину
иллюстративное фото Unsplash

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в ночь на среду 17 июля в северо-западной части Украины, а днем местами в Винницкой, западных и северных областях, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Винницкой и южных областях местами чрезвычайная жара 40°. В западных областях Украины ночью 18-23°, днем 29-34°, местами сильная жара 35-37°

В Киеве 17 июля ожидается жаркая погода с температурой ночью 22-24°, днем сильная жара 35-37°. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В четверг в северных, западных, днем и центральных (кроме Днепропетровской), местами в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны - без осадков.

Ветер юго-восточный, днем в западных и северных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в южной части Украины, восточных, центральных областях ночью 21-26°, днем сильная жара 35-39°, местами чрезвычайная жара 40-41°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 27-32°, в западных областях 23-28°, в Закарпатье до 32°.

В столице 18 июля возможен дождь, гроза, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 27-29°.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений в день 17 июля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 35,4° в 2016г., самая низкая ночью 8,8° в 1911г.

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Темы: погода
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