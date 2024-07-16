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У Польщі на 17-річного українця напали з мачете: відсікли палець

Ірина Балачук, Олег ПавлюкВівторок, 16 липня 2024, 12:49
У Польщі на 17-річного українця напали з мачете: відсікли палець
Фото ілюстративне з pixabay.com

Група підлітків напала у Польщі на 17-річного українця Артема − юнак дістав травму голови та втратив великого пальця на лівій руці; поліція Кракова затримала трьох причетних до побиття.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сюжет телеканалу TVN24

Деталі: Інцидент стався минулого тижня. За словами матері українця, хлопець із друзями поїхав до краківського водосховища Закшувек, аби скупатись через спеку.

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У певний момент до компанії підійшла інша група підлітків. Коли один із друзів Артема підвівся, його вдарили кулаком в обличчя. Хлопець став на його захист, відвівши нападника назад. До цього часу інший друг встиг відвести дівчат у безпечне місце.

Пряма мова Артема: "Коли вони застосували сльозогінний газ, я почав тікати. Тоді за мною побіг чоловік з мачете. Він вдарив мене по голові і по пальцю. Він не припиняв бити, але я якось вирвався і стрибнув у воду. Все сталося так швидко, що мені навіть важко пригадати, як виглядали нападники".

Деталі: Артема витягли з води друзі. Вони також покликали на допомогу. З пораненнями голови та руки хлопця доставили до лікарні. Його прооперували.

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За словами матері, юнак втратив багато крові. Також лікарі не змогли врятувати великий палець лівої руки.

15 липня поліція Малопольського воєводства Польщі оголосила про затримання трьох підозрюваних. Їм 15, 16 і 17 років. Наймолодшого уже притягували до відповідальності за кримінальні злочини.

Дослівно поліція: "Під час обшуку квартири, де проживав 17-річний хлопець, було виявлено та вилучено предмет, який, найімовірніше, використовувався для нанесення ударів потерпілому громадянину України".

Усім трьом висунули звинувачення у причетності до побиття із застосуванням небезпечного предмета. За це передбачено покарання у вигляді ув’язнення від 6 місяців до 8 років.

17-річному хлопцю, який відповідатиме перед судом як повнолітній, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 3 місяці. У поліції Кракова заявляють, що до відповідальності можуть притягнути й інших людей.

Минулого місяця у Варшаві правоохоронці затримали двох поляків, які напали з ножем на українців і побили їх.

Теми: Польщаукраїнці
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