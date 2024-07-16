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В Польше на 17-летнего украинца напали с мачете: отсекли палец

Ирина Балачук, Олег ПавлюкВторник, 16 июля 2024, 12:49
В Польше на 17-летнего украинца напали с мачете: отсекли палец
Фото иллюстративное с pixabay.com

Группа подростков напала в Польше на 17-летнего украинца Артема − юноша получил травму головы и потерял большой палец на левой руке; полиция Кракова задержала трех причастных к избиению.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сюжет телеканала TVN24

Детали: Инцидент произошел на прошлой неделе. По словам матери украинца, парень с друзьями поехал на краковское водохранилище Закшувек, чтобы искупаться из-за жары.

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В определенный момент к компании подошла другая группа подростков. Когда один из друзей Артема поднялся, его ударили кулаком в лицо. Парень встал на его защиту, отведя нападающего назад. К этому времени другой друг успел отвести девушек в безопасное место.

Прямая речь Артема: "Когда они применили слезоточивый газ, я начал убегать. Тогда за мной побежал человек с мачете. Он ударил меня по голове и по пальцу. Он не прекращал бить, но я как-то вырвался и прыгнул в воду. Все произошло так быстро, что мне даже трудно вспомнить, как выглядели нападавшие".

Детали: Артема вытащили из воды друзья. Они также позвали на помощь. С ранениями головы и руки парня доставили в больницу. Его прооперировали.

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По словам матери, юноша потерял много крови. Также врачи не смогли спасти большой палец левой руки.

15 июля полиция Малопольского воеводства Польши объявила о задержании трех подозреваемых. Им 15, 16 и 17 лет. Самого младшего уже привлекали к ответственности за уголовные преступления.

Дословно полиция: "Во время обыска квартиры, где проживал 17-летний парень, был обнаружен и изъят предмет, который, скорее всего, использовался для нанесения ударов потерпевшему гражданину Украины".

Всем троим предъявлено обвинение в причастности к избиению с применением опасного предмета. За это предусмотрено наказание в виде заключения от 6 месяцев до 8 лет.

17-летнему парню, который будет отвечать перед судом как совершеннолетний, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 3 месяца. В полиции Кракова заявляют, что к ответственности могут привлечь и других людей.

В прошлом месяце в Варшаве правоохранители задержали двух поляков, которые напали с ножом на украинцев и избили их.

Темы: Польшаукраинцы
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