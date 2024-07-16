У Туреччині затримали росіянина, який був у розшуку: тікав на яхті під прапором України
У турецькій Анталії під час спроби втечі за кордон на яхті з українським прапором затримали громадянина РФ, якого шукав Інтерпол за звинуваченням у хабарництві.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство DHA
Деталі: Арешт відбувся після того, як берегова охорона Анталії отримала інформацію про те, що росіянин Є.П., в якого закінчився вид на проживання в Туреччині, та його батько А.П., який перебуває в розшуку Інтерполу, збираються залишати країну морем та втекти за кордон.
Зазначають, що під час операції на вітрильній яхті арештували громадян Азербайджану В.Д. та України І.К.
Під час обшуку судна та підозрюваних зокрема вилучили 7 тисяч євро та 5 тисяч доларів, йдеться в повідомленні.
Минулого тижня у суді Нью-Йорка визнали свою провину двоє підозрюваних у співпраці з підсанкційними російськими компаніями, які допомагали постачати їм заборонені компоненти для зброї – 53-річний Салімджон Насріддінов і 38-річний Ніколай Гольцев.
У червні в німецькому місті Франкфурт-на-Майні затримали трьох громадян Вірменії, України та Росії за підозрою у шпигунстві на користь іноземної спецслужби.
Раніше в італійському аеропорту Ф’юмічіно неподалік Рима затримали російського бізнесмена Дмитрія Чіракадзе, якого підозрюють в організації втечі росіянина Артема Усса, якому у США інкримінують порушення санкцій проти Москви.