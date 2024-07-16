Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Турции задержали россиянина, который был в розыске: бежал на яхте под флагом Украины

Андрей Синявский, Александр ШумилинВторник, 16 июля 2024, 13:11
В Турции задержали россиянина, который был в розыске: бежал на яхте под флагом Украины
Фото: YENISAFAK.COM

В турецкой Анталии при попытке побега за границу на яхте с украинским флагом задержали гражданина РФ, которого искал Интерпол по обвинению во взяточничестве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство DHA

Детали: Арест состоялся после того, как береговая охрана Анталии получила информацию о том, что россиянин Е.П., у которого закончился вид на жительство в Турции, и его отец А.П., который находится в розыске Интерпола, собираются покидать страну морем и бежать за границу.

Реклама:

Отмечают, что во время операции на парусной яхте арестовали граждан Азербайджана В.Д. и Украины И.К.

Во время обыска судна и подозреваемых в частности изъяли 7 тысяч евро и 5 тысяч долларов, говорится в сообщении.

На прошлой неделе в суде Нью-Йорка признали свою вину двое подозреваемых в сотрудничестве с подсанкционными российскими компаниями, которые помогали поставлять им запрещенные компоненты для оружия – 53-летний Салимджон Насриддинов и 38-летний Николай Гольцев.

ВИДЕО ДНЯ

В июне в немецком городе Франкфурт-на-Майне задержали трех граждан Армении, Украины и России по подозрению в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы.

Ранее в итальянском аэропорту Фьюмичино недалеко от Рима задержали российского бизнесмена Дмитрия Чиракадзе, подозреваемого в организации побега россиянина Артема Усса, которому в США инкриминируют нарушение санкций против Москвы.

Темы: Турция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Месть за дружбу с россиянами. «Динамо» разгромило сербский „Партизан“ в квалификации Лигы Чемпионов

Все новости...
Турция
Эрдоган обсуждал с Зеленским восстановление зернового коридора
ВМС ВСУ показали, как в открытом море испытывают корвет для Украины "Гетман Иван Мазепа"
Эрдоган вероятно может встретиться с Путиным в Казахстане - МИД Турции
Последние новости
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
10:55
Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена
10:36
Авария на синей ветке метро Киева произошла из-за ненадлежащей эксплуатации - прокуратура
Все новости...
Реклама:
Реклама: