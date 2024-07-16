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Суддя з Київщини підробив документи, щоб поїхати в круїз на Кариби

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоВівторок, 16 липня 2024, 13:23
Суддя з Київщини підробив документи, щоб поїхати в круїз на Кариби
суддя Володимир Сердинський, фото, надане УП джерелом

Правоохоронці повідомили про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області Володимиру Сердинському, який підробив документи аби поїхати в круїз на Кариби.

Джерело: ДБР, СБУ, ОГП, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: Офіційно у відомствах данних судді не вказують, проте за інформацією джерел УП, йдеться про Володимира Сердинського – суддю Броварського міськрайонного суду Київщини.

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Дослівно ДБР: "Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру судді міськрайонного суду Броварів, який за підробленими документами виїхав за кордон на відпочинок. Також про підозру повідомлено адвокату, який допомагав йому зробити фальшиві документи".

Деталі: Зокрема у 2023 році Сердинський разом зі своєю співмешканкою поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну під виглядом службового відрядження.

 

Для цього суддя у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.

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На підставі цієї фальшивки йому оформили "службове відрядження за кордон".

Судді та адвокату інкримінують підроблення та використання підроблених документів за попередньою змовою, а також шахрайство (ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 ККУ).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

В СБУ повідомили, що у вересні 2023 року Сердинського викрили на хабарі, який він отримав за прийняття "правильного" рішення у майновому спорі. Тоді він отримав підозру у корупційній діяльності.

 

Теми: судКиївська областькордон
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