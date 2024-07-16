Судья с Киевщины подделал документы, чтобы поехать в круиз на Карибы

Правоохранители сообщили о подозрении судье Броварского горрайонного суда Киевской области Владимиру Сердинскому, который подделал документы, чтобы поехать в круиз на Карибы.

Источник: ГБР, СБУ, ОГП, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Официально в ведомствах данных судьи не указывают, однако по информации источников УП, речь идет о Владимире Сердинском - судье Броварского горрайонного суда Киевской области.

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Дословно ГБР: "Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении судье горрайонного суда Броваров, который по поддельным документам выехал за границу на отдых. Также о подозрении сообщено адвокату, который помогал ему сделать фальшивые документы".

Детали: В частности, в 2023 году Сердинский вместе со своей сожительницей поехал отдыхать на круизном лайнере по странам Карибского бассейна под видом служебной командировки.

Для этого судья в сговоре со знакомым адвокатом подделали приглашение якобы для участия в конференции в Вене по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС.

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На основании этой фальшивки ему оформили "служебную командировку за границу".

Судье и адвокату инкриминируют подделку и использование поддельных документов по предварительному сговору, а также мошенничество (ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УКУ).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В СБУ сообщили, что в сентябре 2023 года Сердинского разоблачили на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре. Тогда он получил подозрение в коррупционной деятельности.